(Uddrag af bogen "De 3 Fiktioner" fra kapitlet "Den Demokratisk Fiktion" fra afsnittet om "Den Fjerde Statsmagt")

Kilde: Brian Weichardts profil-billede på Facebook

Corona-afklapsning af Danmarks eneste kritiske journalist

Da corona-pandemien gjorde sit indtog på verdensscenen, var der tilsyneladende kun en eneste ægte, magtkritisk journalist tilbage i den danske hovedstrømspresse. Han arbejdede for Ekstra Bladet som politisk journalist og havde sin gang på Christiansborg.

Brian Weichardt begyndte sin karriere på Ritzaus Bureau, hvorefter han i 2016 blev politisk redaktør på Radio24syv frem til november 2019, hvor politikerne lukkede den magtkritiske radiokanal. Kanalen var formentlig blevet lidt for succesfuld for de egenrådige politikere på Christiansborg og deres arbejdsgiver Margrethe 2., så den blev simpelthen lukket ved lov. Det var endda det såkaldte ‘liberale højre’, der lukkede og slukkede den 8 år gamle yderst succesfulde radiokanal, idet Lars Løkke Rasmussens VLAK-regering sammen med Dansk Folkeparti stemte et medieforlig igennem Folketinget, som reelt var dødsstødet for Radio24syv.

Kort tid efter tiltrådte Brian sit nye job på Ekstra Bladets politiske redaktion, kun måneder inden corona-krisen blev skudt i gang på det famøse pressemøde den 11. marts 2020. På dette pressemøde deltager Sundhedsstyrelsens daværende direktør Søren Brostrøm, rigspolitichef Thorkild Fogde, statsminister Mette Frederiksen samt daværende sundhedsminister Magnus Heunicke. Sidstnævnte fremviste i øvrigt sin egen opfindelse på mødet, nemlig grafen med den røde og den grønne kurve, som i mellemtiden er gået over i historien og kommet på museum. Tro det eller ej, men se i det mindste fodnoten om det, hvis du skulle være i tvivl.

Dagen efter udsender journalisternes fagblad “Journalisten.dk” en artikel under overskriften “Påmindelse til corona-pressen: Husk at gå kritisk til myndighederne”. Artiklen er bygget op over en opfordring fra den politiske direktør på Avisen Danmark om, at journalisterne bliver ved med at gå kritisk til politikerne, også under corona-krisen.

Enten er Brian Weichardt ikke til stede på pressemødet 11. marts, eller også får han ikke lov til at stille nogle af de spørgsmål, som blev transmitteret fra mødet. Det gør han til gengæld på et af de følgende pressemøder, der afholdes 15. marts 2020, hvor han stiller en række spørgsmål til statsministeren:

Statsministeren: Ja, vi tager Ekstra Bladet! Spørger, Ekstra Bladet: Som DR også anfægtede, så har Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen og en tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen sagt, at der ikke er egentlig særlig god dokumentation for den her nedlukning i forhold til at stoppe smitten. Et, har du været alt for hård i din nedlukning? Og to, du siger, en masse andre lande nu også har lukket deres grænser, skal det tolkes sådan, så bare fordi de andre gør noget, så skal vi også lave lignende tiltag? Statsministeren: Jeg vil snarere sige det sådan, at det, vi kan se andre ikke har gjort, skal vi gøre rettidigt. Og, og meldingen fra Italien til resten af verden, det er jo: Gør alt, hvad I kan! Det er jo gruopvækkende, synes jeg som dansker og europæer, at kigge ind i et land, der er så tæt på os, et land som rigtig mange mennesker i Danmark holder utrolig meget af, er i den situation, hvor de er. Så selvfølgelig iagttager vi, både på myndighedsside og politisk, hvad alle andre lande gør. Og vi taler sammen. Både i EU, jeg talte så sent som i går med min norske kollega, Erna Solberg, som jeg synes har også en utrolig fornuftig tilgang til det her spørgsmål. Så selvfølgelig orienterer vi os. Men jeg vil, jeg vil faktisk sige det sådan, det er, det er mere fraværet af andres beslutninger, der skal få os danskere til at tænke os om, end det er den, den, den modsatte vej. Og så vil jeg gerne gentage, hvis vi skal, hvis vi skal vente på at få fuldstændig evidens for at håndtere corona, så er det min klare overbevisning, at vi kommer for sent. Og vi, I kan jo se allerede nu, at myndigheder både ude og hjemme siger, vi undervurderede den sygdom, vi er, vi er oppe imod. Den spreder sig hurtigt. Den kommer til at have ekstremt store konsekvenser. Så den sundhedsfaglige rådgivning er afgørende, og den er vigtig. Den samlede myndighedsvurdering og rådgivning er vigtig. Og i sidste ende, når man træffer vidtgående beslutninger for et samfund, så er det selvfølgelig en politisk beslutning, og det står jeg fuldstændig på mål for. Og jeg har sagt fra starten, og jeg vil gerne gentage i dag, jeg vil hellere have, at vi går et skridt for meget end det modsatte. Spørger: Så har du været for hård? Statsministeren: Nej, det har jeg ikke.

Dagen efter, 16. marts 2020, er der igen et pressemøde. Præcis som dagen forinden er Brian Weichardt på plads ved pressemødet og er igen den mest kritiske af de fremmødte journalister. Da Brian får ordet, konstaterer han først, at der ikke var noget fagligt belæg for at lukke grænserne og indføre en hastelovgivning med epidemiloven og spørger, hvorfor disse drastiske valg blev taget? Magnus Heunicke lykkes med at tage ordet uden at svare på spørgsmålet, og Weichardt gentager derfor: “Hvad var regeringens hurtige beslutning (red: hastebeslutning om lukning af grænser og indførelse af hastelove) bygget på? Heunicke undgår endnu en gang at svare, men får dog sagt, at der forelå en klar anbefaling fra WHO og fra det europæiske smitteagentur ECDC om, at der skulle ske noget hurtigt samt en erkendelse af, at det var en politisk beslutning. Efter lidt ordkløveri mellem de to går Weichardt videre og spørger, om sundhedsmyndighederne har svigtet danskerne i forløbet? Sundhedsstyrelsens direktør er ikke til stede, men Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut svarer, at der er sket forskellige vurderinger undervejs i takt med de rapporterede omstændigheder fra sygdomsudbruddene i Kina og Italien.

Brian Weichardts kritiske spørgsmål, som ikke må anses for at være utilstedelige, ansporer dagen efter, 17. marts 2020, journalisternes fagblad til at skrive en ny artikel, som går i den modsatte retning af fagbladets første artikel om emnet. Overskriften er: “Brian Weichardt om uelegant optræden: Jeg kom til at lyde sur og aggressiv”.

Mindre end en uge efter pressemødet 11. marts blev Weichardt altså banket på plads til skræk og advarsel for alle øvrige journalister i den fjerde statsmagts tjeneste. Endda af sit eget fagblad.

I en artikel i et mindre medie, Lixen, portrætteres Weichardt i november 2020 som den frække dreng i klassen, og det beskrives ligeledes, hvordan han fik frataget sit adgangskort til Folketinget allerede en måned efter sin ansættelse hos Ekstra Bladet.

Det har ikke været populært, at Radio24syvs frække politiske redaktør ansættes i Ekstra Bladets Christiansborg-redaktion netop på det tidspunkt, hvor coronaen var under opsejling. Det lugter af, at politikere og deres logrende vagthund, pressen, sørgede for at gøre et dårligt eksempel ud af Brian Weichardt, og i den efterfølgende corona-tid syntes han mindre pågående, end han lagde ud med at være. Det kan man have noget forståelse for, på baggrund af de forudgående hændelser i starten af coronatiden, også selvom man ikke er enig i hans disponering.

Kristeligt Dagblad artikel fra 5/3-18 “Jødernes indvandring til Danmark begyndte for 400 år siden”:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/dansk-joedisk-museum-joeder-i-danmark-i-400-aar

Statsministeriets pressemøde 11/3-2020 findes på video her:

https://www.stm.dk/presse/pressemoedearkiv/pressemoede-om-covid-19-den-11-marts-2020/

Magnus Heunickes røde og grønne smittekurve er kommet på museet Museion (KU):

https://www.museion.ku.dk/blog/heunickes-smittekurve/

Statsministeriets pressemøde 15/3-2020 findes på video her:

https://www.stm.dk/presse/pressemoedearkiv/pressemoede-den-15-marts-2020/

Har du ikke læst de fem første afsnit om Den fjerde statsmagt, så kan du finde dem herunder:

