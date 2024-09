FRITÆNKERI i Ringsted, Svendborg og Nykøbing Falster

Fritænkerne er en bog skrevet af 12 forskellige forfattere. Der kom over 500 deltagere da bogen Fritænkerne blev lanceret i Hellerup d. 9. marts, hvilket var et helt overvældende fremmøde (se billede). Tak til alle der deltog og var med til at skabe en fantastisk fest.

Men det var ikke alle der havde mulighed for at komme til København for at deltage i en boglancering, så derfor kommer vi rundt i landet for at fortælle om bogen. Flemming får muligvis selskab af en eller flere af de andre forfattere til de forskellige præsentationer rundt omkring i Danmark.

Program (ca. 2 timer):

- Præsentation af bogen Fritænkerne

Pause

- Kort præsentation og debat omkring de planlagte amerikanske baser

(Flemming vil have flyers med omkring militærbaserne. Det er derfor muligt at få udleveret flyers i pausen og efter præsentationerne)



9/4 Ringsted kl. 16-18 i Kulturhuset, Søgade 2.

10/4 Svendborg kl. 19-21:30, Vester Skole, Gyldenbjergsvej 31.

11/4 Nykøbing Falster kl. 16-18, Rosenvænget 17, 4800 Nykøbing

