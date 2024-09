Rent drikkevand, Nordic Waste og lidt om hvordan du renser din krop

‘Unboxing’ et omvendt osmosefilter

Jeg har anskaffet mig et omvendt osmose vandrensningsanlæg og vil derfor lave en unboxing-video til jer derude. ‘Unboxing’ betyder simpelthen at lave en video hvor man pakker et bestemt produkt ud, i dette tilfælde et vandrensningsfilter som man selv kan installere derhjemme.

Vandrensningsfilteret er købt hos Flemming Dahl Sørensen fra Økovand, se anlægget på hjemmesiden HER!

Til og med torsdag d. 9. maj kan du købe det samme anlæg hos Flemming Dahl Sørensen med 10% rabat.

Anlægget koster kr. 3.399,-

Jeg installerer selv mit ejet omvendte osmose-anlæg, men hvis du ikke selv vil installere anlægget, så kan du bestille en installation for mindre end 1.000,- Beløbet dækker en komplet installering, inklusiv eventuelle tilpasninger som det måtte kræve at installere det i dit køkken.

Nordic Waste-skandalen viser hvordan politikerne behandler vores grundvand og drikkevand

I Nordic Waste-skandalen har 5 kommuner valgt at aftage de 500.000 tons jord som blandt andet er forurenet med nikkel og ikke mindst barium.

Barium indgik i det microfiller-materiale som Nordic Waste brugte til at forsøge at undgå jordskridningen. Barium er et tungmetal som er giftigt i menneskekroppen. Det er et toksin.

Alligevel har man i Silkeborg valgt at bruge over 40.000 tons giftig jord i et nyt anlægsprojekt som har fået det folkelige navn “Støjdragen” med henvisning til dragen Katla i Astrid Lindgrens eventyr “Brødrene Løvehjerte”. Det er jo smart markedsføring af de politikere og det erhvervsliv som er involveret i skandalen.

Læs artiklen fra 19. januar i DR Nyheder HER om hvordan man bruger det forurenede jord til det nye rekreationsanlæg ved motorvejen i Silkeborg, hvor der ifølge planen blandt andet skal plantes æble- og kirsebærtræer.

Støjvolden i Silkeborg Kommune er inspireret af Astrid Lindgrens bog ”Brødrene Løvehjerte” og udformes som en drage. Derfor har den også fået navnet Støjdragen. Der skal bruges omkring 242.000 kubikmeter jord til projektet. Heraf er de 42.000 af dem foreløbigt blevet sourcet fra Nordic Waste.

Men det har givet push-back for politikere og erhvervsliv at bruge denne forurenede jord idet giftfund i Lemming Å og Alling Å har sat fokus på hvordan blandt andet barium ødelægger vandkvaliteten.

Desværre ligger ovenstående artikel fra Midtjyllands Avis bag en betalingsmur, så udover teksten i Google-søgningen kan resten af teksten ikke tilgås.

Hvad gør Silkeborg Kommune? - De inviterer til et skurvognsmøde!

Endda et skurvognsmøde hvor de stort set ikke kommer med nye informationer. Det er op til borgerne at gå og være bekymret, for kommunen har allerede fået en ‘ekspert’ til at sige at der ikke er grund til bekymring - og så er der lagt låg på de 42.000 tons giftig jord som man har importeret til Silkeborg fra Randers.

I en endnu en artikel i DR Nyheder d. 7. februar kan man læse om skurvognsmødet og om hvor lidt politikere og embedsmænd ved, og hvor meget borgerne stoler på kommunens indhyrede ‘eksperter’ fra Rambøll.

Det er ikke betryggende læsning og selvom kommunen fortæller i artiklen at prøverne vil forelægge i løbet af et par uger, så er der ikke blevet sagt og skrevet noget om prøverne siden - og hvorfor mon ikke det?

Ingen tager ansvar for grundvandet og drikkevandet, og skandalerne der forurener netop drikkevandet ruller bare videre.

Selv en del kildevand er allerede forurenet med barium.

Du kan få din egen krop undersøgt på celleniveau

Jeg brugte Agathe Dorado, indehaver af Natur Poteket i Teglgårdstræde (se Facebook side HER!) til at få indsigt i hvor jeg selv skulle sætte ind.

Man kan jo tage alle mulige kosttilskud og vitaminer, men de færeste undersøger hvad de mangler, inden du går på indkøb i helsekost-butikken. Det kan en analyse fra Cell Wellbeing råde bod på - og Agathe kan hjælpe dig med en analyse. Det koster mellem 1.500-2.000 kr for en konsultation inklusiv en udførlig rapport med alle fundene i.

Kontakt Agathe Dorado/Natur Poteket på 33 91 27 75 for at høre nærmere om at få udført en naturlig optimerings-analyse. (se åbningstider HER!)

Jeg kan kun anbefale at tage fat i Agathe. Jeg har selv været på diæt i 1 måned (5 april - 2. maj). Udover at jeg har det fantastisk i både maven og resten af kroppen, så har jeg allerede tabt mig 7 kg. :-D

Eksempel fra oversigtssiden i min egen rapport.

Se i øvrigt nedenstående tidligere opslag om behandling på CellSonic-klinikken i Vordingborg:

