CLASSIC #2: Illusionen om Grundloven - Tilgængelig som podcast til en gråvejrsdag i din sommerferien

På Himmelbjerget Grundlovsdag 2022 fik jeg en snak med Vagn der repræsenterede den lokale (men dog globale!) ordensmagt. Vagn havde ikke meget godt at sige om sine overordnede i København (på dette tidspunkt kunne folk stadig huske minkskandalen!).

Illusionen om Grundloven blev afleveret til Folketinget i januar 2024

Bogen udkom kort inden jul 2023, men det var først i slutningen af januar at jeg tog ind på Hoppeborgen for at oplyse lidt om virkeligheden ude i verden.

Alle ministre og øvrige folketingsmedlemmer fik hver en bog. Selv alle de ca. 20 departementschefer fik en bog. Se evt. Facebook opslaget fra d. 30. januar 2024 på linket HER!

Bogen er også blevet indtalt som lydbog/podcast og udgivet her på min Substack-kanal. I sommerferien vil du kunne lytte til den fulde bog ved at følge links’ne i slutningen af dette nyhedsbrev.

Hør om “Min Grundlov”-bedrageriet i seneste podcast

Det seneste 17. afsnit (ud af 20) blev udgivet d. 26. juni og handler om den plagiat-grundlov som Folketinget selv har udgivet og som de kalder for “Min Grundlov”.

Man kan med rette kalde “Min Grundlov” for ‘grundlovsfortolkernes bibel’, idet den er fuld af fortolkninger af de enkelte paragraffer. Det har bidraget til at indhylle Grundloven i en meget flydende begrebsverden, så man ifølge grundlovsfortolkerne (heraf hovedparten politikere og jurister!) ikke længere kan læse Grundloven sort på hvidt.



Du kan finde afsnittet på linket herunder:

Det 18., 19. og 20. afsnit udgives henholdsvis d. 10., 15. og 20. juli.

Det vil sige at du den 20. juli vil have adgang til den fulde lydbog her på kanalen.

Lyt til hele bogen Illusionen om Grundloven i din sommerferie

Herunder kan du finde samtlige 20 afsnit, på nær de tre der udkommer i juli måned. Dem får du automatisk tilsendt, hvis du abonnere på nyhedsbrevet.

Dog er det kun betalte medlemmer der har adgang til afsnit der er ældre end 3 måneder gamle.

